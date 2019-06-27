تأجيل دعوى إلغاء قرار قبول تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

قررت هيئة المفوضين - الدائرة الثانية - بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي طالبا فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة للقانون، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.



وألزمت الهيئة، قضايا الدولة بتقديم قرار قبول تبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي بأثر سابق مع رد وزارة الشباب على موضوع الدعوى.



واختصمت الدعوى رقم 20108 لسنة 73 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بشخصيهما وبصفتهما.



وجاء في الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارًا باطلًا منعدمًا مشوبًا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للأهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.



وتابعت الدعوى، أن تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.