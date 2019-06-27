10 حالات إصابة بشلل الأطفال في مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين في أفغانستان

قال مسؤول اليوم الخميس إن عشرة أطفال أصيبوا بفيروس مرض شلل الأطفال الخطير وغير القابل للعلاج في مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين في أفغانستان منذ بداية العام.



وقال مرجان راسخ المتحدث باسم مبادرة استئصال مرض شلل الأطفال التي أطلقتها وزارة الصحة إن جميع الأطفال المصابين يعيشون في مناطق تسيطر عليها حركة طالبان أو تنظيم "داعش" في أقاليم هلمند وقندهار وأورزجان بالجنوب بالإضافة إلى إقليم كونار بشرق البلاد.



ويشار إلى أن أحدث حالة إصابة تم تسجيلها في ترينكوت، عاصمة إقليم أوزرجان، لطفلة عامان.



وأضاف راسخ أن مسلحي طالبان حظروا حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في المنازل في المناطق التي تقع تحت سيطرتها منذ مايو 2018 لأسباب أمنية، مما أدى لارتفاع حالات الإصابة بالمرض في هذه المناطق.



وصرح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بأن برنامج التطعيم يستخدم في جمع معلومات استخباراتية عن مناطقهم.



وكانت وزارة الصحة قد سجلت عام 2016 نحو 13 حالة إصابة بالمرض، ولكن العدد ارتفع إلى 21 حالة عام.2018