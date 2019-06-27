عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات مشبوهة في أرجائه.



وقال مراسل وكالة وفا، إن الاقتحامات جرت من باب المغاربة، وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراستهم وحمايتهم حتى خروجهم من المسجد من جهة باب السلسلة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وحولتهما إلى مركز تابع لها في المدينة، للتحقيق معهما.



وشملت الاعتقالات الشاب طارق فراس مصطفى رغم الإفراج عنه يوم أمس من المحكمة، والشاب محمود محيي أبو سنينة.



ومدد الاحتلال اعتقال الفتى همام الحسيني من حي الشيخ جراح حتى الثاني من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله قبل يومين، ويجري التحقيق معه في زنازين معتقل "المسكوبية"، غرب القدس المحتلة.