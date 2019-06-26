مصر تتأهل لدور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا 2019

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور الــ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال 2019، في نسختها الــ 32، والتي تقام حاليا في مصر ويشارك فيها 24 منتخبا بعدما فاز على منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بهدفين دون رد.



وأحرز هدفي منتخب مصر، أحمد المحمدي في الدقيقة 26، ومحمد صلاح في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

