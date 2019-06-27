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دراسة: الرجل الأرمل أكثر عرضة للموت المفاجئ

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:47 ص
الرجل الأرمل أكثر
الرجل الأرمل أكثر عرضة للموت المفاجئ
إسلام جمال
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كشفت دراسة جديدة، أن الرجال الأرمل أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالنساء، وفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطانى.

وأشار باحثون من جمعية "تورنتو" الكندية إلى أن الرجال الأرامل، كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة، على عكس النساء اللاوتى توفين أزواجهن.

وأجرى الباحثون الدراسة، على أكثر من 1000 رجل أرمل، واتضح إصابتهم بالكثير من الأمراض، لعل أشهرها القلب والسكرى.

وأكد القائمين على الدراسة، أن النتائج، فتحت المجال للسبب الذى تسبب في وفاة الكثير من الرجال بعد وفاة الزوجات.

وأوضح الدكتور فرانك هارفورد، أن الكثير من الدراسات أثبتت أن عمر الرجال أقصر من السيدات، ولكن لم يتعرفوا عن الأسباب الحقيقية لهذة الدراسة.

ونوه هارفورد، أن نتائج الدراسة، تعد أحد الأسباب الهامة التى تساعد بشكل كبير في فهم السبب الحقيقي وراء انخفاض عمر الرجال عن السيدات.

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