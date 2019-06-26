ولي أمر طالب بالغربية: ناقشته في تشكيل منتخب مصر خلال طريقنا للجنة

قال محمد طه، أحد أولياء الأمور المنتظرين أمام لجنة الثانوية العامة رقم ١٣٥٤ الموجودة بمدرسة قاسم أمين الابتدائية بزفتي، بمحافظة الغربية، إنه حرص خلال توجهه للجنة على مناقشة نجله في تشكيل منتخب مصر في مباراته الليلة أمام الكونغو الديمقراطية، في لقاء المنتخب الوطني الثاني في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهل سيكون هناك تغيير في التشكيل عن مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، وذلك بهدف إخراج ابنه من حالة التوتر التي انتابته منذ مساء أمس الثلاثاء، خاصة أنهما من عشاق كرة القدم ومشجعي النادي الأهلي ومن قبله منتخب مصر.



وحرص عدد من أولياء الأمور بمحافظة الغربية على الوجود أمام لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة الامتحان في مادة الكيمياء، فى حين يؤدي طلاب شعبة الأدبى مادة الجغرفيا، والذى من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة، وينتهى فى الثانية عشرة للشعبتين.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، والتي انطلقت السبت قبل الماضى، وتستمر حتى الأربعاء 3 من يوليو القادم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.