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فن

تشييع جثمان المخرج محمد النجار من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:53 م
المخرج محمد النجار
المخرج محمد النجار
دعاء عبد المقصود
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تشيع أسرة المخرج الراحل محمد النجار جثمانه، اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع، بعد صلاة المغرب، بحضور عدد من نجوم الفن.

وتوفي المخرج محمد النجار، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث وجد خلال الفترة الأخيرة داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة العجوزة بعد صراع مع مرض القلب.

كان آخر أعمال المخرج محمد النجار مسلسل "الدخول فى الممنوع"، من بطولة بشرى وأحمد فلوكس وإيمان العاصى وعزت أبوعوف والمطربة أمينة ومحمد سليمان وآخرون، من تأليف محمد الباسوسى.

وللمخرج محمد النجار العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيوينة المتميزة منها أفلام "ميدو مشاكل"، بطولة أحمد حلمى وشيرين عبد الوهاب، و"عوكل"، من بطولة محمد سعد، "صعيدى رايح جاى"، للفنان هانى رمزى، و"صباحو كدب" من بطولة أحمد آدم، و"قلب جرىء" وبحبك وأنا كمان"، من بطولة مصطفى قمر، و"رحلة حب"، من بطولة محمد فؤاد وأحمد حلمى.

وللتليفزيون قدم مسلسلات "الأدهم"، من بطولة أحمد عز، و"منتهى العشق" و"على ياويكا"، من بطولة مصطفى قمر، و"العائد"، من بطولة فتحى عبدالوهاب وياسر جلال.

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