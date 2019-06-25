الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

حبس سائق توك توك لاعتدائه على آخر بسبب أولوية المرور بالخصوص

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:27 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
شهدت منطقة الخصوص مشاجرة كبيرة بين سائقى توك توك بسبب أولوية المرور وانتهت بقيام أحدهم بالتعدي على آخر.

وقررت نيابة الخانكة حبس "بهاء م" سائق توك توك لاعتدائه على "محمود. و" سائق بسبب أولوية المرور بمنطقة الخصوص، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من مستشفى الشفا لقسم شرطة الخصوص تفيد بوصول "محمود.و" مصاب بشومة على رأسه وجروح متفرقة في جسده، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤال الشهود أدلوا بشهادتهم بقيام المتهم بالتعدي عليه بسبب أولوية المرور وبإجراء التحريات اللازمة تحت إشراف العميد محمد سعيد مأمور القسم تم القبض على المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

12 معلومة عن "مخطط الأمل" الإخوانى لضرب الاقتصاد القومى

منذ حوالي 10 ساعة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصادر: أحد عناصر "خلية الأمل" الإرهابية متحفظ على أمواله منذ 2017

ads

الصور

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

مدرب دى ليخت السابق يوجه رسالة صادمة ليوفنتوس

أزمة تواجه اتحاد طنجة قبل الموسم الجديد

الكاميرونى تاجوى يغادر معسكره بالإسماعيلية بسبب مشاكل فى القلب

إعلان موعد قرعة الدورى الإسبانى

منوعات

"توي ستوري 4" يحقق 118 مليون دولار

هروب "ملك الكوكايين" الإيطالى من السجن فى أوروجواى

يتبرع بـ21 مليون دولار لـ"المناخ"

حلزون يقطع الكهرباء في اليابان ويتسبب بتأخير 12 ألف راكب

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك