حبس سائق توك توك لاعتدائه على آخر بسبب أولوية المرور بالخصوص

شهدت منطقة الخصوص مشاجرة كبيرة بين سائقى توك توك بسبب أولوية المرور وانتهت بقيام أحدهم بالتعدي على آخر.



وقررت نيابة الخانكة حبس "بهاء م" سائق توك توك لاعتدائه على "محمود. و" سائق بسبب أولوية المرور بمنطقة الخصوص، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من مستشفى الشفا لقسم شرطة الخصوص تفيد بوصول "محمود.و" مصاب بشومة على رأسه وجروح متفرقة في جسده، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤال الشهود أدلوا بشهادتهم بقيام المتهم بالتعدي عليه بسبب أولوية المرور وبإجراء التحريات اللازمة تحت إشراف العميد محمد سعيد مأمور القسم تم القبض على المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات