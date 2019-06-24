سلاح الجو الألماني يؤكد وفاة قائد إحدى المقاتلتين اللتين سقطتا اليوم

أكد السلاح الجوي الألماني مقتل قائد إحدى مقاتلتي يوروفايتر اللتين سقطتا اليوم الاثنين، في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن.



وكتب السلاح الجوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أنه "لم يتسن انتشال الجندي إلا متوفيا".



يذكر أن الشرطة الألمانية شمالي البلاد أعلنت في وقت سابق اليوم العثور على أشلاء جثة بالقرب من موقع سقوط إحدى مقاتلتي "يوروفايتر" اللتين سقطتا اليوم.



وكان متحدث باسم الشرطة بمدينة نويبراندنبورج في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن قال إنه لم يتضح حتى الآن، إذا ما كانت هذه الأشلاء تخص قائد الطائرة الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.



يشار إلى أنه تم العثور على قائد الطائرة الأخرى على قيد الحياة بالفعل.



وكان الجيش الألماني أعلن أن طائرتي "يوروفايتر" اللتين سقطتا قبل وقت قصير في ولاية مِكلنبورج فوربومرن اليوم، كانتا في تدريب على القتال الجوي.



وذكر سلاح الجو أن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا، وكان قائد الطائرة الأخيرة قد شاهد هبوط مظلتين وأبلغ عن الحادث.