تغريم ناديي بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف بسبب سلوك الجماهير

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن نادي بوروسيا دورتموند تعرض لغرامة مالية قدرها 46 ألف يورو (400ر52 ألف دولار) بسبب سبوك مشجعيه خلال مباراة الديربي مع شالكه في الموسم الماضي.



وأكد الاتحاد أن جزءا من الغرامة يصل إلى 15 ألف يورو قد يستثمر في إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بدورتموند.



وكان أحد لاعبي شالكه تعرض لضربة بكوب بلاستيكي ألقي من المدرجات خلال المباراة التي أقيمت في 27 نيسان/أبريل الماضي والتي خسرها دورتموند 2 / 4 لتكون لطمة كبيرة لطموحات الفريق وتساهم في ضياع لقب المسابقة منه.



وكانت جماهير دورتموند أيضا رفعت لافتة تحمل شعارات عنصرية كما دخلت الجماهير في مشادات مع مشجعي شالكه.



وعاقب الاتحاد الألماني نادي فورتونا دوسلدورف أيضا بغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو بسبب سلوك جماهير الفريق خلال مباراته أمام شالكه أيضا في كأس ألمانيا في السادس من فبراير الماضي.