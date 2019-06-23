صديق رونالدو على رادار أهلي جدة السعودي

وجه نادي أهلي جدة السعودي أنظاره نحو الدوري البرتغالي من أجل التعاقد مع حارس مرمى أجنبي لتعزيز صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل.



صحيفة أبولا البرتغالية كشفت عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد مع الحارس البرتغالي بيتو حارس مرمى فريق جوزتيب التركي.



وقدم النادي السعودي عرضاً للتوقيع مع الحارس البرتغالي بيتو مقابل مليوني يورو راتباً سنوياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ورغم الراتب السنوي المغري المعروض من جانب النادي الأهلي لضم الحارس، إلا أن بيتو رفض العرض السعودي.



رفض بيتو الانتقال للأهلي السعوي يرجع لرغبته في الاستمرار في الدوريات الأوروبية، ليكون تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس.



ويمتلك الحارس صاحب الـ37 عاماً عاماً آخر مع فريقه التركي، كما تلقى عرضاً مؤخراً للانتقال لنادي بارما الإيطالي.