مراكز الشباب بمطروح تستقبل مشجعي البطولة الإفريقية

استقبل مركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال، شباب وأطفال مطروح وذلك لمشاهدة أولي مباريات كأس الأمم الأفريقية بين فريقي مصر وزيمبابوي.



ووزعت نجلاء البلشي وكيل مديرية الشباب والرياضة، أثناء استقبالها لشباب مطروح الأعلام والحلوى.



وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسى مطروح، أعلنت عن توفير شاشات لعرض مباريات كأس أمم أفريقيا، حتى يتمكن أبناء المحافظة من مشاهدة المباريات مجانًا.



كما أعلنت مديريات المحافظة المختلفة حالة الاستنفار، بالتزامن مع انطلاق البطولة، ورفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ، وانتشرت دوريات أمنية بمحيط مناطق عرض المباريات المجانية.