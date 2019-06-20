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رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 12:02 م

الاتحاد الإفريقى يشيد بجاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019

أحمد أحمد، رئيس
أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
وكالات
dostor.org/2678425

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن مصر نجحت في الالتزام بكل شيء في تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، منذ الحصول على الموافقة لتنظيم هذا الحدث، رغم ضيق الوقت.

وقال أحمد، في موتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، "اتخذنا كل ما يلزم من أجل النهوض بمعايير الأداء، والتزمنا بالموعد.. إفريقيا تتميز بالتنوع الجغرافي، كان قرارا حاسما تنظيم البطولة في هذا الوقت".

وأضاف: "أود هنا أن أشيد بالتزام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نجاح بلاده في تنظيم هذه البطولة في خمسة أشهر فقط وبالتزام فائق النظير".

وأوضح: "الحكومة المصرية شاركتنا والجميع اشترك في هذا النجاح، اليوم كل الاستعدادات تمت على وجه لائق والإشارة خضراء للنجاح، وهناك أمثلة لذلك، كما حدث في حفل القرعة الاستثنائي، الذي يظهر المجهود الكبير الذي بذل".

وتفتتح البطولة الإفريقية غدًا الجمعة عندما يواجه المنتخب المصري نظيره زيمبابوي، وتستمر البطولة حتى 19 يوليو.

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