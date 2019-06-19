الكاف: مصر ستنظم أنجح بطولة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

وجه الغاني أنطوني بافوي نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر للحكومة المصرية وللاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على المجهودات الكبيرة التي بذلت لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية بعد غد الجمعة في مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.

وقال أنطوني بافوي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم في إستاد القاهرة الدولي - إن مصر نجحت في تحويل تحدي استضافة كأس الأمم الإفريقية خلال ثلاثة أشهر فقط، إلى حقيقة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رائعة وإستادات مميزة تجعلها قادرة على تنظيم البطولات الكبرى.

وأضاف بافوي، "البطولة كانت من المقرر أن تقام في الكاميرون في البداية، ولكن تغير الأمر بسبب وقوع بعض المشاكل، لتتجه المسابقة إلى مصر وكان ذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق الحدث الكروي المهم الذي يشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا".

وتابع، "اللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم إفريقيا قامت بمجهودات كبيرة للغاية، ونجحت في تطوير الاستادات بشكل مميز، لتصبح من أفضل الملاعب في القارة الإفريقية، وكل ذلك تم في ثلاثة أشهر فقط".

وأوضح بافوي، "نتوقع أن تنظم مصر بطولة تاريخية لكأس الأمم الإفريقية، ونتوقع أن تكون أفضل نسخة في تاريخ المسابقة القارية بعد العمل الكبير الذي قام به جميع المسئولين عن البطولة".

وتابع، "البطولة محظوظة بتواجد كل نجوم القارة خاصة بعد زيادة العدد إلى ٢٤ منتخبا، فكل منتخب يمتلك نجوم كبار.. والأن لا يوجد مسمى فريق صغير ، فافرق كلها أصبحت لم تعتمد علي النجم الواحد".

وعن تقنية الفار، أكد بافوي أن الفريق المسئول عن تطبيق التقنية في كأس الأمم الإفريقية يسير في الطريق الصحيح، وتم تدريبه على استخدام التقنية في روسياـ، مشيرا إلى أن كاف واجه صعوبات في بداية الأمر، ولكن الوضع الآن أصبح أفضل، مؤكدا في الوقت ذاته أن تغيير نظام بطولة إفريقيا لتقام كل أربع سنوات، هو أمر لم يتم مناقشته في الكاف حتى الآن.