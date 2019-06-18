برشلونة يوضح حقيقة رفض دي ليخت الانتقال إلى صفوفه

أوضح نادي برشلونة الإسباني، حقيقة رفض الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام الهولندي، الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أكدت أن دي ليخت أبلغ نادي برشلونة بأنه لن يرتدي قميص الفريق في الموسم المقبل، بعدما قرر وكيله مينو رايولا هذا الأمر.



إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تواصلت مع مسئولي النادي الكتالوني للتعرف على حقيقة هذه الأنباء، وهو ما نفاه المسؤولون بشكل مباشر.



مسؤولو برشلونة أكدوا أنهم لم تصلهم أي ردود من دي ليخت حتى الآن، مشيرين إلى أن الإجابة المنتظرة ستكون من اللاعب نفسه وليس من وكيل أعماله.



يُذكر أن دي ليخت يرتبط أيضا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى وجود اهتمام من قبل بايرن ميونيخ الألماني.