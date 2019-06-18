ماركا: باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار إلى ريال مدريد بشرط !

أفادت تقارير صحفية إسبانية ان نادي باريس سان جيرمان مستعد لرحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد في الصيف الجاري، بشرط الحصول على لاعب الملكي.



نيمار هدفًا لبرشلونة وريال مدريد حسب ما أفادت التقارير الصحفية ووسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية، في ظل عدم ارتياح البرازيلي مع بطل الدوري الفرنسي.



صحيفة "ماركا" الإسبانية، اكدت بأن باريس سان جيرمان يرفض رحيل نيمار بأقل من الحصول على 220 مليون يورو قيمة انتقاله من برشلونة في صيف 2017.



النادي الفرنسي يمكن أن يسهل عملية انتقال نيمار للفريق الإسباني، في حال حصل على كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، كبديل لتياجو موتا.



لايزال كاسيميرو هدفًا للنادي الفرنسي منذ رحيل موتا، خاصة في ظل تمسك نابولي بمواطنه البرازيلي آلان، ولاتزال الاتصالات مستمرة بين إدارة باريس سان جيرمان وكاسيميرو ولكن ريال مدريد يرفض تمامًا رحيله.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن هذه هي الفرصة التي يمكن لباريس سان جيرمان الحصول على هدفه من ريال مدريد، رغم أن زين الدين زيدان يعتمد على البرازيلي اعتماد كلي في وسط الملعب بجانب كروس ومودريتش.



الصحيفة الإسبانية، شددت على أن اللاعب البرازيلي يشعر بالامتنان لريال مدريد وسعيد داخل سانتياجو بيرنابيو ولا يفكر في الرحيل إلى باريس، لكن يمكن أن يستمع إلى الخيارات الاخرى لتحقيق أهداف مختلفه خارج النادي الملكي.



كاسيميرو حصل مع ريال مدريد على بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان من 2016 حتى 2018.



