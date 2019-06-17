شيخ الأزهر في ذكرى وفاة إمام الدعاة: أبرز المجددين في تفسير كتاب الله

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، كان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها".



وأضاف فضيلة شيخ الأزهر: "فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه".



إمام الدعاة.. ومن أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، يتميز أسلوبه بالبساطة والسهولة، ما ساعد في الوصول إلى أكبر شرائح المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي على اختلاف مستوياتهم.



امتد تأثير الشيخ الشعراوي لكل فئات وطبقات المجتمع، وكان له دور بارز في حياة الكثير من الفنانات، فكان بالنسبة لهم مرشدهم وناصحهم وشيخهم الذي يلجأون إليه طلبًا في مشوراته ونصائحه، واليوم في ذكرى وفاة العالم الجليل الموافق 17 يونيو.