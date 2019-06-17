العهد اللبناني يقترب من نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد

اقترب العهد اللبناني من التأهل لنهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه الوحدات الأردني في ذهاب قبل النهائي اليوم الاثنين في عمان.



وأحرز محمد قدوح هدف العهد والمباراة الوحيد في الدقيقة 79 من ضربة رأس إثر تمريرة محمد حيدر العرضية ليضع فريقه على مشارف النهائي.



وتقام مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل على ستاد المدينة الرياضية في بيروت.



ويتطلع العهد لتجاوز عقبة قبل نهائي غرب آسيا الذي كان بلغه العام الماضي قبل أن يخسر أمام القوة الجوية العراقي، الذي توج لاحقا باللقب، بواقع 3-5 في مجموع المباراتين.



ويخوض الجزيرة الأردني المواجهة الاخرى في قبل النهائي غدا الثلاثاء أمام الجيش السوري في العاصمة البحرينية المنامة.