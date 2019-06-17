انتهاء امتحان الديناميكا بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، من تأدية امتحان مادة الديناميكا الخاص بشعبة علمي رياضة، في تمام الساعة ١١ صباحًا.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الاثنين، على مدرسة المنيرة الإعدادية بنات، بمنطقة السيدة زينب، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، لتأدية امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، وفلسفة ومنطق لطلاب الشعبة الأدبية.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.