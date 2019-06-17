إصابة طالبة بهبوط حاد داخل لجنة امتحان الفلسفة بالقليوبية

أصيبت طالبة، تدعي "هاجر م ع" بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها، اليوم الاثنين، بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء أدائها امتحان مادة الفلسفة والمنطق واستدعي مسئولو اللجنة على الفور سيارة الإسعاف، وتم نقل الطالبة لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتابع لحظة بلحظة سير عملية الامتحانات بالثانوية العامة، من خلال التواصل الدائم مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالى 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.



وأشار إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، موضحا أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.