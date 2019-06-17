القلق يسيطر على الأهالي مع اقتراب موعد انتهاء امتحان الثانوية اليوم

حالة من القلق يعيشها أولياء الأمور خلال الساعات التي يقضيها أبناؤهم داخل اللجان، لتأدية امتحانات الثانوية العامة، ومع اقتراب الوقت المحدد لإجراء الامتحان زاد توتر الأهالي أمام مدرسة المنيرة الإعدادية بنات، بمنطقة السيدة زينب، التابعة للإدارة التعليمية بالقاهرة.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الاثنين، على مدرسة المنيرة الاعدادية بنات، بمنطقة السيدة زينب، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، لتأدية امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، وفلسفة ومنطق لطلاب الشعبة الأدبية.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، الي جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.