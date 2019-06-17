"ديلى إكسبريس": الحرب بالصدفة خطر حقيقى على إيران

حذر خبراء دوليين، من أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يشكل خطرًا حقيقيًا للغاية، وفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لا واشنطن ولا طهران ترغبان في ذلك، لكن الهجوم الأمريكي "ليس بعيدا عن الطاولة" بعد أسبوع من التوترات المتصاعدة بشأن تعدين ناقلتين نفطيتين في خليج عمان.



وحذر محلل بارز من أنه قد يؤدي إلى هجوم واسع النطاق يهدف إلى تدمير أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية.



كما استشهد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، بأدلة مصورة تظهر أفراد قوة القدس شبه العسكرية الإيرانية لاستعادة الألغام غير المنفجرة من بدن كوكوكا شجاعة المملوكة لليابان للقضاء على آثار تورطهم في هجمات ناقلات النفط.



وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية الليلة الماضية إن هدف الرئيس ترامب هو الاستمرار في إجبار طهران على "صفقة شاملة" مقابل رفع العقوبات المشلولة، مضيفًا اننا سندافع عن قواتنا ومصالحنا..



كما قال المحللون الإقليميون كايل أورتن إن الضربات المستهدفة كانت إمكانية حقيقية على الرغم من أنها ستكون في البداية للتركيز على قضايا مثل حرية الملاحة، مما يسهل على الولايات المتحدة إيجاد حلفاء إقليميين.

