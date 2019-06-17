القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:38 ص

"النقل العام" تعلن عن اشتراكات مخفضة لاستقبال كان 2019

النقل العام تعلن
مصطفى عبدالله
dostor.org/2671078

طرحت هيئة النقل العام بالقاهرة اشتراكات خاصة على خطوطها الجديدة لنقل جماهير كان 2019، المقرر انطلاقها بعد أيام.

وأعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن قيمة الاشتراك الجديد، ليكون بـ75 جنيهًا بدلًا من 190 جنيها ويسمح لحامله بركوب جميع خطوط الهيئة الخاصة بالبطولة طوال فترة إقامة البطولة فى مصر، ويحصل الراكب على الاشتراك من منافذ البيع التى خصصتها الهيئة.

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، أن الهيئة خصصت خطوطًا جديدة لخدمة البطولة تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة واستادات إقامة المباريات، وسيتم مضاعفة عدد السيارات على هذه الخطوط حسب الحاجة، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالبطولة.

وكانت هيئة النقل العام انتهت من طلاء 600 أتوبيس، و400 محطة انتظار بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة الواقع بها الـ 3 استادات "الإنتاج الحربي، والدفاع الجوي، والقاهرة" قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

"النقل العام" تعلن عن اشتراكات مخفضة لاستقبال كان 2019
"النقل العام" تعلن عن اشتراكات مخفضة لاستقبال كان 2019
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