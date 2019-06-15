القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 03:05 م

حقيقة الأمر الملكي بشأن إعفاء تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
dostor.org/2669899

كشفت هيئة "مكافحة الشائعات"، حقيقة الأنباء المتداولة حول إعفاء رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من منصبه.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر" اليوم السبت: "الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج".

وأضافت: "هي ضمن حملة الشائعات الأخيرة التي يشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام".

وفي وقت سابق، تداول بعض المواقع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسئوليته عن افتتاح ديسكو وايت في جدة 2019.

وضجت صفحات السعوديين في مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، بمقاطع مصورة، تتحدث عن أول "ملهى ليلي حلال" في مدينة جدة، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين الذين أعرب كثير منهم عن استيائه من هذا الأمر، فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح تحقيق فوري في هذه القضية.

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