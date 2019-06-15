فرحة عارمة لطلاب الوادي الجديد من مادة "الإستاتيكا"

رسمت مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" الفرحة على وجوه الطلبة والطالبات بمحافظة الوادي الجديد من سهولة الامتحان، وهو رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، وبدأ الطلاب الامتحان التاسعة صباحا وانتهى في الحادية عشرة ظهرا.



حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بـ1817 لجنة سير امتحام على مستوى الجمهورية. وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو

وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم، تقدم للامتحان في مادة الرياضيات" الاستاتيكا" الأولى 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالبا وطالبة.