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السبت 15/يونيو/2019 - 12:18 م

تباين آراء طلاب الثانوية بالسيدة زينب حول امتحان الاستاتيكا

تباين آراء طلاب الثانوية
محمد ممدوح
dostor.org/2669475

انتهى طلاب المرحلة الثانوية العامة، منذ قليل، من امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الاستاتيكا، بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات بمنطقة السيدة زينب التابعة للإدارة التعليمية بالقاهرة، وبدأ الطلاب بالخروج في تمام الحادية عشرة مع فتح أبواب المدرسة.

ورصد "الدستور" آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث قالت سميرة خالد إن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الاستاتيكا كان سهلا جدا، على عكس المتوقع، كما كان يخلو من الصعوبات وبمستوى الطالب المتوسط.

فيما أوضحت نادية محمد أن الامتحان كان في غاية الصعوبة، وكان يحتوي على ثلاث نقاط مقالية، بالإضافة لاحتوائه على رسمة صعبة للغاية، وهي التي وقفت أمامها باللجنة وتعذرت عن الحل في ذلك السؤال، لافتة إلى أن الوقت المحدد لاجراء الامتحان قليل جدًا.

وأشارت إحدى الطالبات إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب الممتاز، ولكن هناك بعض الأسئلة التي لم تخرج عن كتاب المدرسة، والنماذج الأخيرة الموجودة بنهاية الكتاب، لافتة إلى أنها انتهت من مذاكرة المادة في الساعة الخامسة صباحًا.

تباين آراء طلاب الثانوية بالسيدة زينب حول امتحان الاستاتيكا
تباين آراء طلاب الثانوية بالسيدة زينب حول امتحان الاستاتيكا
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