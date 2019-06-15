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السبت 15/يونيو/2019 - 12:17 م

إصابة مصحح بمغص كلوى فى قنا

إصابة مصحح بمغص كلوى
قنا - إسلام البكري
dostor.org/2669473

أصيب تامر عبد السلام حسانين، مصحح، بمغص كلوي بمدرسة ناصر بمدينة قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

وتعقد الامتحانات لـ373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالبا وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، وبلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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