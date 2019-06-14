"الصحفيين" تنظم ورشة عمل حول حقوق وواجبات التصوير الرياضي.. غدًا

تعقد شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، غدًا السبت، ورشة عمل عن حقوق وواجبات التصوير الرياضي، فى إطار استعداد مصر لاستقبال أكبر المحافل الكروية على مستوى القارة الإفريقية، بانطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال مصطفى أمين، عضو المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين، إنه سيحاضر في الورشة كل من محمد ثابت، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقى (الكاف)، وحسام دياب رئيس قسم التصوير بموقع "مصراوى" ومساعد رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة ومسئول الإعلام، ومصطفي طنطاوي مدير إعلام "بريزنتيشن" ومسئولو شركة "كانون" الذين يتولون مهمة الدعم الفني للمصورين بالبطولة.



وأضاف أن الورشة ستعقد بمقر نقابة الصحفيين، غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، وستتناول كل ما يتعلق بالإجراءات والقواعد الخاصة المعمول بها، لتسهيل مهمة المصورين للقيام بتنفيذ أعمالهم، والإجابة على أي استفسار خاص بالبطولة.



وأشار مصطفى أمين إلى أن هذه الورشة تعقد بهدف التواصل وإعلاء قيمة المصور الصحفي، وإظهار رونق وأهمية التصوير الصحفي بوصفه وثيقة تاريخية لمصر تشمل كل الأحداث، وفي إطار حرص شعبة المصورين على الارتقاء بالمستوى الفني والمهاري للمصورين الصحفيين، خاصة الشباب منهم لتطوير أدائهم وتحفيزهم على التقاط أفضل صورة لتقديمها وخاصة الرياضية.