اقتراح برلماني ببيع أراضي الأوقاف لمن انتفع بها 40 عاما

قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه اقتراح السماح ببيع الأراضي التابعة للأوقاف للمنتفعين بها أكثر من 40 عام، وملتزمين بدفع الإيجار السنوي للهيئة، مشيرا إلى أن الفلاحين يعلمون في الأرض سنوات طويلة ومع ذلك الأراضي ليست ملك لهم، في حين أن هيئة الأوقاف تمتلك أراضي عديدة يمكن من خلال بيعها للفلاحين الاستفادة من مردودها كما يعظم استثماراتها في مشروعات أخرى.



وأوضح "حمروش"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن البيع سيكون من خلال تشكيل لجنة من الهيئة لتحديد السعر المناسب للبيع وفقا لمساحة الأرض وعرض الحوض، والسعر الحالي الذي يتم التعامل به، وذلك لضمان حق الهيئة في ثمن الأرض.



ونوه حمروش، أن اللجنة التي سيتم تشكيلها لتحديد السعر مكونة من هيئة الاصطلاح الزراعي، وهيئة الأوقاف، لقياس الأرض ومعاينة حالة الأرض، وسعر المتر في هذه المنطقة، الأمر الذي لابد من حسمه قبل تحديد سعر الارض.