خطة التنمية المحلية لإزالة التعديات على المزلقانات بالمحافظات

حالة من التأهب، أعلنتها محافظات الجمهورية، لرفع كفاءة مزلقانات السكك الحديدية على مستوى المحافظات، وإزالة المخالفات التي تعيق رؤية السائقين للطرق، وتساعد على زيادة حوادث القطارات.



وتعمل وزارة التنمية المحلية، حاليًا على متابعة أعمال الإزالة، لكافة المعوقات المحيطة بالمزلقانات والتي تؤثر بدورها على حركة القطارات، وتسهم في ارتفاع معدل الحوادث، مما يهدد حياة الركاب.



وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع أعمال الإزالات لحظة بلحظة، وأنه تم توجيه المحافظين بضرورة التخلص الفوري، من الكيانات التي تعيق رؤية السائقين، والتي تؤثر بدورها على المزلقانات، لرفع كفاءتها.



وأضاف قاسم، لـ"الدستور" أن هناك تكليفات واضحة بضرورة رفع الإشغالات والمخالفات، والتعديات على مزلقانات الجمهورية، البالغ عددها 1333 مزلقان، مؤكدًا أنه تم إزالة التعديات على 1122 مزلقان، حتى الآن، وأنه يجري العمل على إزالة التعديات عن باقي مزلقانات الجمهورية.



وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة واضحة لدى المحافظات، تمت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والجهات المختصة، وتشرف عليها الوزارة، لمتابعتها لضمان تحقيق المرجو منها، حفاظًا على أرواح المواطنين.



وأشار إلى أن قطاع النقل، من أكبر القطاعات التي يتردد عليه المواطنين، مشددا على حرص الحكومة على تقديم خدمة مميزة للركاب، وأن المحافظات، لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل لإنجاح خطة الدولة لتطوير المزلقانات، ودعم السكك الحديدية بما يلبي رؤية الدولة بشكل عام.



وأكد ضرورة المشاركة المجتمعية، والتزام المواطنين، بحرم الطريق، وعدم المساس بأراضي الدولة، والابتعاد عن التعدي على الأراضي، لمنع المخالفات، لافتًا إلى أن الدولة لن تترك أراضيها دون استردادها مهما كانت النتائج.



وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد، تطويرًا ملحوظًا في الحالة العامة لمزلقانات السكك الحديدية، مشيدًا بأداء المحافظين، وتعاملاتهم المثمرة بشأن ملف إزالة التعديات، قائلا: المحافظون يؤدون عملهم على أكمل وجه، والتنمية المحلية تتابع كافة الأعمال في هيئة تقارير دورية.