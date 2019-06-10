اليابان تكشف سبب تحطم طائرتها المقاتلة من طراز F-35

قال سلاح الجو الياباني اليوم الإثنين، إن "الارتباك المكاني" ربما تسبب في أن يقود أحد طياريها لمقاتلة الشبحين من طراز F-35 إلى المحيط الهادي في أبريل، ليصل الماء إلى أكثر من 1100 كيلومتر في الساعة (683 ميل في الساعة).



فقد اختفت طائرة لوكهيد مارتن كورب من شاشات الرادار خلال تمرين مع ثلاث طائرات أخرى من طراز F-35 فوق المحيط قبالة شمال غرب اليابان في 9 أبريل الماضي، فيما قتل الطيار البالغ من العمر 41 عامًا.



قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي اوايا في مؤتمر صحفي "نعتقد أنه من المرجح أن الطيار كان يعاني من الدوار أو الارتباك المكاني ولم يكن على علم بحالتهن وهو أمر يؤثر على أي طيار بغض النظر عن خبرته.



قال إويا، إن اليابان ستزيد من تدريب الطيارين على مواجهة أزمة الدوار، وستفحص ما تبقى من طراز F-35.