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الأحد 09/يونيو/2019 - 03:13 م

خطأ على كأس فرنسا المفتوحة يكشف عن بطلة أسترالية أخرى

خطأ على كأس فرنسا
وكالات
dostor.org/2658877

عندما أحرزت أشلي بارتي لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمس السبت ظنت أنها أول أسترالية ترفع كأس سوزان لنجلن منذ مارجريت كورت في 1973.

لكن وفقا للكأس فإن هناك بطلة أسترالية أيضًا في 1976.

وبوضوح لم يبلغ أحد سو باركر، وهي اللاعبة البريطانية التي انتصرت في باريس قبل 43 عاما. وتعمل باركر، التي يبلغ عمرها الآن 63 عاما، مقدمة برامج رياضية لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وفي 1976 كانت باركر نجمة صاعدة وحققت أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حين انتصرت في باريس وعمرها 20 عاما بعد الفوز على التشيكية ريناتا تومانوفا في النهائي.

وبلغت الدور قبل النهائي في ويمبلدون وأستراليا المفتوحة في العام التالي، لكنها لم تصل بعد ذلك لأي مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

وربما ما يثير الحنق أن لحظة المجد الوحيدة لها في البطولات الأربع الكبرى تم تخليدها على الكأس مع الإشارة إلى أنها أسترالية بجانب اسمها وليست بريطانية.

وأبلغ منظمو بطولة فرنسا المفتوحة رويترز اليوم الأحد بأنه سيتم إصلاح الخطأ.

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