الدفاع الأفغانية: سنستعيد الأجزاء التى سيطرت عليها طالبان قريبًا

أكد أسد الله خالد، القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغانى، أن القوات الأفغانية ستتمكن من استعادة الأجزاء التى سيطرت عليها حركة طالبان فى المستقبل القريب، لأنها كثفت عملياتها ضد المسلحين.



وقال خالد- في تصريح أدلى به أثناء زيارته لإقليم زابل بجنوب البلاد ونقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس- إن طالبان لم تحقق أى إنجاز في هجومها الربيعى، وتابع قائلًا:"حتى الآن تمكنا من استعادة السيطرة على واحدة من المقاطعات التي سيطرت عليها طالبان، وسنستعيد السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد في المستقبل القريب".



وخلال الزيارة، أعرب شيوخ القبائل في زابل، عن قلقهم بشأن وجود طالبان في الإقليم، إلا أن خالد أكد لهم أن القوات الأفغانية لديها القدرة على الحفاظ على مواقعها الأمنية والدفاع عنها وعن الإقليم.