الصورة الأولى لقتيل مؤسسة الزكاة

حصلت الدستور على صورة المجني عليه الذي عثر عليه مقتول وملقي بجثته خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وأمرت نيابة شرق القاهرة التصريح بدفن سامح مصطفي سائق توك توك بعد إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الجناه.



وانتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة العثور على جثة سائق توك توك مقتول وملقي بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج.



وكشف مصدر أمنى أن المجني عليه هو س. م 23سنة سائق توك توك عثر عليه مقتول وملقي خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وأوضح المصدر أن المجني عليه متغيب منذ أمس الثلاثاء، وبالبحث عنه عثر عليه مقتول وبه عدة طعنات في الصدر بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثه شاب مقتول وملقي خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنها جثة سائق توك توك وتبين بأنه متغيب منذ الامس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.