الجيش الليبى: إسقاط طائرة تركية بدون طيار بمطار معيتيقة

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تدمير طائرة تركية بدون طيار داخل مطار معيتيقة بعد إغارتها على قوات تابعة له.



وأكد المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان، أن مقاتلات سلاح الجو لاحقت الطائرة التركية المسيرة بعد محاولتها الإغارة على القوات بالمحاور.



وأشار إلى أن القوات تمكنت من تدمير الطائرة التركية المسيرة أثناء محاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة الذي انطلقت منه.



وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الارهابية.



ووعد أردوغان في 29 إبريل الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.



وأرسلت تركيا 16 مايو الماضي طائرة تركية طراز (Antonov ) محملة بطائرات دون طيار.



كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية إلى طرابلس محملة بـ 40 مدرعة من نوع "كيربي" إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب.



وأرسلت تركيا 29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز c130 إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.