"البترول": إنتاجنا من الغاز وصل 7.3 مليار قدم بفضل مجهودات الرئيس

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بذل جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال ملفات كثيرة منها ملفات "سياسية- اقتصادية – اجتماعية – بنية تحتية- استثمارات خليجية".



وأوضح وزير البترول الأسبق فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الرئيس السيسي كان له بعد نظر فى هذه الملفات خاصة فى ملفات الطاقة والاستثمارات البترولية وذلك من خلال الاستمرار والاستقرار الأمنى والسياسى، مشيرا إلى أنه تم العمل على عدة محاور منها البنية التحتية وشبكات الطرق وكلنا شاهدنا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من شبكات طرق فى محافظات القاهره الكبرى.



وأضاف كمال: "كما أن استقرار الطاقة وما لمسناه من اختفاء عجز الطاقة الكهربائية منذ عام 2014، حيث وصل إنتاج مصر حاليا من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42 جيجا، ويأتى ذلك بعد الاستقرار فى مجال إنتاج البترول والغاز، بعد أن كان إنتاج مصر انخفض إلى أقل من 3.8 مليار قدم غاز يوميا خلال عامى 20122013 فى حين أن إنتاج مصر الحالى من الغاز وصل إلى نحو 7.3 مليار قدم يوميا حيث تم مضاعفة الإنتاج لـ100% مع استعواض التناقص الطبيعى من الحقول وخروج نحو 10% من كميات الغاز الموجودة بالحقول.

