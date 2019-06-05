القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:16 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
اقتصاد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:03 م

"البترول": إنتاجنا من الغاز وصل 7.3 مليار قدم بفضل مجهودات الرئيس

المهندس أسامة كمال
المهندس أسامة كمال
سيد ابراهيم
dostor.org/2655039

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بذل جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال ملفات كثيرة منها ملفات "سياسية- اقتصادية – اجتماعية – بنية تحتية- استثمارات خليجية".

وأوضح وزير البترول الأسبق فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الرئيس السيسي كان له بعد نظر فى هذه الملفات خاصة فى ملفات الطاقة والاستثمارات البترولية وذلك من خلال الاستمرار والاستقرار الأمنى والسياسى، مشيرا إلى أنه تم العمل على عدة محاور منها البنية التحتية وشبكات الطرق وكلنا شاهدنا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من شبكات طرق فى محافظات القاهره الكبرى.

وأضاف كمال: "كما أن استقرار الطاقة وما لمسناه من اختفاء عجز الطاقة الكهربائية منذ عام 2014، حيث وصل إنتاج مصر حاليا من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42 جيجا، ويأتى ذلك بعد الاستقرار فى مجال إنتاج البترول والغاز، بعد أن كان إنتاج مصر انخفض إلى أقل من 3.8 مليار قدم غاز يوميا خلال عامى 20122013 فى حين أن إنتاج مصر الحالى من الغاز وصل إلى نحو 7.3 مليار قدم يوميا حيث تم مضاعفة الإنتاج لـ100% مع استعواض التناقص الطبيعى من الحقول وخروج نحو 10% من كميات الغاز الموجودة بالحقول.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

تفاصيل تطهير "عش البلبل".. إزالة ملهى ليلى و7 شاليهات مخالفة

5 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة بأول أيام العيد

السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء "صور"

الرئيس السنغالي ردًا علي "بي.بي.سي": لن نقبل الاتهامات الكاذبة

ads
الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

ألبومات الصور

القفز في النيل.. هكذا احتفل الأطفال بالعيد في القناطر

محافظ كفر الشيخ يلتقط الصور التذكارية من الأطفال فى مكتبه بمناسبة العيد (صور)

بالصور.. توافد آلاف المواطنين على الحدائق العامة بكفرالشيخ

إقبال متوسط على قلعة قايتباي في أول أيام العيد

رياضة

توقف مباريات بطولة "رولان جاروس" للتنس بسبب الأمطار

باريس سان جيرمان يعلن رحيل الحارس الإيطالي بوفون

العين يتعاقد مع المهاجم البرازيلي كانيدو

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

نشوب حريق هائل في زهراء المعادي (صور)

الرئيس نيوز

"أبو شقة": دماء الشهداء الأبرار ستكون لعنة على الإرهابيين

آخر كلمات الشهيد: قولوا لأمي متزعليش ابنك مات راجل

عمدة لندن المسلم يرد على هجوم "ترامب"

360 ألف جنيه إيراد "حديقة الحيوان" أول أيام العيد

"لارين".. قصة طفلة الشهيد التي حملها الرئيس

كشكول

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تستعد لصرف مكافأة 2019 لموظفيها بعد إجازة العيد.. التفاصيل هنا

جامعة مطروح تدين الحادث الإرهابي بالعريش

عبد الله : ١٦ ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في ٣٥ لجنة بالفيوم

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

شرطي ينقذ زوجين نائمين من أفعى (فيديو)

عمال مصانع شركة "نيوتيلا" ينهون الإضراب ويعودون للعمل

بصورة فريدة.. وكالة الفضاء الأوروبية تهنئ المسلمين بعيد الفطر

الصحة

6 خطوات للحفاط على رطوبة الجسم فى الصيف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎