محافظ مطروح يهنئ زوار حديقة الغزالة بأول أيام عيد الفطر المبارك

تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، يرافقه المهندس تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، حديقة الغزالة، وقدم التهنئة لزوار الحديقة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط فرحة الأهالي والأطفال.



واستقبل الأطفال وزوار حديقة الغزالة اللواء مجدي الغرابلي، بالورود، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معه، حيث وجه مدير حديقة الغزالة بتنوع تشغيل العروض على شاشة العرض، لكي تناسب جميع الفئات العمرية، مجانًا خلال أيام عيد الفطر المبارك.



يذكر أن حديقة الغزالة كانت من الأصول المهملة وغير المستغلة بمحافظة مطروح، والتي تم تطويرها لتكون متنفسًا لزوار وأهالي المحافظة، حيث تحتوي علي سينما وكافيتريا، بالإضافة إلى أنه سيتم استقدام بعض الحيوانات الأليفة.