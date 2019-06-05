القوى العاملة: قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية الأحد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 534 فرصة عمل في 6 شركات ومدرسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.



صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوى، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، وعالي، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.



كما تطلب شركة تشيز كومباني 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.



وتطلب الشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عملي على مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء، ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة، ومؤهل عالي، ودبلوم صنايع، ومؤهل عالي ومناسب، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة في بعض المهن.



كما يطلب فرع الشركة بالعوادم، وميت حلفا، 22 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج وصيانة، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه بحسب الخبرة.



أما شركة أيجيبت نيوم، لديها 8 فرص عمل على مهن حداد وكهربائي ولا يشترط مؤهل للحداد، والكهربائي على دبلوم والمرتب بعد الاختبار.



وفي نفس السياق أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن مدرسة عمرو الفاتح الخاصة تتطلب 57 مدرسة، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة، وعاملات نظافة براتب 1030، والمؤهل ليساس أداب وتربية وجغرافيا وانجليزي، وفرنساوي، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلي، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القران أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.



وأكد فتحي، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.



وقال، إن الطلبات تقدم عقب إجازة عيد الفطر المبارك من الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.