محافظ قنا: تشكيل لجنة لاستلام القمح من المخازن

أكد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم توريد 163 ألف و57 طن قمح، لافتًا إلى أن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الحالي الذي بدأ في 15 إبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وذكر "الهجان" أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثل من (التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الحالي مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وأكد المحافظ تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.



من جانبه، ذكر أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 163 و57 طن موزعة كما يلى: 62 ألف و601 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و100 ألف و198 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و257 طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعي.