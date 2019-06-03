القاضي الشرعي السوري: غدًا المتمم لشهر رمضان المبارك
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين.
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين.
تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون التعليم والطلاب، عصر اليوم الإثنين، مستشفى الطلبة الجامعى، للاطمئنان على الاستعدادات، داخل المستشفى، تحسبًا لأى طوارئ خلال العيد، بهدف ...
كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بعمل حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة السوق بالمزلقان فى عاصمة المحافظة، حيث أن هذا الشارع من أهم مداخل ومخارج مدينة كفر الشيخ، ومن أهم ...
حرصت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على وضع اللافتات الإرشادية والتوجيهية للمواطنين بمداخل جميع شواطئ المدينة، ووضع السلالم بجميع الشواطئ الخاصة لعمال الانقاذ، ...