القاضي الشرعي السوري: غدًا المتمم لشهر رمضان المبارك

هشام جابر يتفقد مستشفى طلبة الجامعة للاطمئنان على سلامة المرضى

تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون التعليم والطلاب، عصر اليوم الإثنين، مستشفى الطلبة الجامعى، للاطمئنان على الاستعدادات، داخل المستشفى، تحسبًا لأى طوارئ خلال العيد، بهدف ...