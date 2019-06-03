"موراي" يخطط للعودة لمنافسات التنس

سيعود أندي موراي إلى البطولات الرسمية عقب إصابة في أعلى الفخذ وسيخوض بطولة كوينز للتنس في وقت لاحق هذا الشهر، حيث سيشارك في منافسات الزوجي.



وقال مصدر قريب من البطولة، إن موراي يخطط للعب وسيتم تأكيد شريكه في منافسات الزوجي في أقرب وقت، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون الإسباني فليسيانو لوبيز.



ولم يشارك اللاعب الذي نال ثلاثة ألقاب على صعيد البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة، والتي أعقبها بخضوعه لجراحة في أعلى الفخذ.



وكان موراي (32 عاما) قد قال إنه من غير المحتمل أن يشارك في مباريات الفردي في "ويمبلدون".



وستبدأ بطولة كوينز في 17 يونيو الجاري.