الفرنسي فاليرين اسماعيل يتولى تدريب لاسك لينتس النمساوي

أعلن نادي لاسك لينتس النمساوي اليوم الإثنين، عن تعيين الفرنسي فاليرين اسماعيل مدربا جديدا للفريق.



ويتولى اسماعيل البالغ من العمر 43 عاما تدريب لاسك لينتس خلفا للمدرب السابق اوليفر جلاسنر الذي انتقل لتدريب فولفسبورج الألماني.



وسبق لاسماعيل اللعب في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وهانوفر، وفاز مرتين بلقب الدوري الألماني ومرتين بلقب الكأس وخلال مسيرته التدريبية لكرة القدم عمل اسماعيل في صفوف نادي فولفسبورج ونورنبرج.



يذكر أن لاسك لينتس هو نادي كرة قدم في النمسا تأسس منذ 7 أغسطس عام 1908 ويقع في لينتس كما يشارك في الدوري النمساوي الأول لكرة القدم وكان يدربه أوليفر جلاسنر.





