تقارير تنفى اهتمام ليفربول بطريد مانشستر يونايتد

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي ليفربول غير مهتم بضم الهولندي ممفيس ديباي، جناح أولمبيك ليون الفرنسي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وارتبط ديباي بالرحيل عن صفوف ليون الصيف المقبل، والعودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة مانشستر يونايتد فريقه السابق الذي قام بالاستغناء عن خدماته منذ موسمين، أو ليفربول، بناء على رغبة الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن ليفربول لا يريد ضم ديباي، لأنه كان يلعب للغريم التقليدي مانشستر يونايتد، ولعدم حاجة الفريق لجهوده بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه مثل السنغالي ساديو ماني والسويسري شيردان شاكيري.



وأوضح المصدر أن ديباي سيرحل عن ليون، بعدما نشر فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" وهو يستقل طائرة ويردد جملة: "شكرا ليون".



وانضم ديباي لصفوف ليون في صيف 2017 قادما من يونايتد، ومنذ ذلك الحين سجل 39 هدفا في 115 مباراة بجميع المسابقات، وأسهم في وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا على مدار الموسمين الماضيين.