سمير أبوطالب يشيد بجهود الجهاز المصرفي في الفترة الأخيرة

أشاد النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب، بالجهاز المصرفي وبمجهودات البنك المركزي بجمهورية مصر العربية وبرئيسه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار دليل قاطع على التقدم الاقتصادي السليم والسياسة الناجحة والإدارة الإيجابية للبنك المركزي.



وقال "أبوطالب"، إن القرار السابق من محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري كان له قوته وبراعته؛ ليؤكد للعالم كله أن مصر قوية وتسير في المسار الصحيح رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها في ذلك الوقت.



ولفت إلى إشادة الدول الأجنبية والمؤسسات المصرفية بالجهاز المصرفى المصري يؤكد قوة مصر خارجيا وداخليا.



وأكد "أبوطالب" أن القادم أفضل وأن مصر تسير في الطريق الصحيح تحت قيادة قوية وحكيمة، وهي قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار النائب إلى صعود الجنيه المصري، الخميس الماضي، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للشراء، مشيرا إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار أدى إلى "زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة"، كما زاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.



وأضاف، أنه منذ تولي طارق عامر محافظا للبنك المركزي شهدت مصر تقدما في زيادة الاستثمارات النقدية والمحافظة على أموال الشعب وتضاعف الاحتياط النقدى من الدولار.