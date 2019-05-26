القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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الأحد 26/مايو/2019 - 03:24 م

مرسيدس يحتفظ بالنجمة الحمراء بشكل دائم لتكريم لاودا

مرسيدس يحتفظ بالنجمة
dostor.org/2644141

سيحتفظ مرسيدس بالنجمة الحمراء على سيارته في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات كتذكار دائم لبطل العالم ثلاث مرات نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي للفريق والذي فارق الحياة، الإثنين الماضي.

وستبرز النجمة الحمراء على غطاء المحرك ضمن مظاهر تأبين النمساوي لاودا بداية من سباق جائزة موناكو الكبرى اليوم الأحد، مع طلاء نظام حماية الرأس ‭'‬هالو‭'‬ في سيارتي مرسيدس باللون الأحمر تكريمًا للاودا.

وكان لاودا يرتدي قبعة حمراء ليخفي الحروق التي عانى منها عقب تعرضه لحادث كاد أن يودي بحياته في عام 1976 عندما كان يخوض سباقا في نوربورجرينج.

وكتبت عبارة "نفتقدك يا لاودا" فوق نظام هالو بينما ظهر توقيع لاودا على مقدمة السيارة.

وانطلق لويس هاميلتون بطل العالم وزميله في الفريق فالتيري بوتاس من الصف الأول في موناكو.

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