بابا الفاتيكان: كل طفل هو عطية للعائلة بكاملها

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، في القصر الرسولي، المشاركين في مؤتمر بعنوان "نعم للحياة - العناية بعطية الحياة الثمينة في أوضاع الضعف"، والذى تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بالتعاون مع مؤسسة Il cuore in una goccia المهتمة بالأطفال الذين يولدون في ظروف ضعف.



ورحب بابا الفاتيكان في البداية بالجميع وشكر عميد الدائرة الكاردينال كيفين فاريل على كلمته، وتحدث عن نشاط المؤسسة للمساعدة في ولادة أطفال تعتبرهم ثقافة الإقصاء غير متلائمين مع الحياة، وهكذا يُحكم عليهم بالموت.



وقال قداسته إنه لا يمكن لأي كائن بشري أن يكون غير ملائم للحياة لا بحكم السن أو الحالة الصحية أو جودة حياته.



وأكد بابا الفاتيكان أن كل طفل هو عطية للعائلة بكاملها، وهذا الطفل هو في حاجة إلى أن يُستقبل ويُحب ويُعتنى به دائما.