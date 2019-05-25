نجما البريمييرليج يدافعان عن "المشاغب" نيمار

دافع البرازيليان إيدرسون مورايس وريتشارليسون، نجما مانشستر سيتي وإيفرتون الإنجليزيين، عن مواطنهما نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل الجدل الدائر حول سلوكياته ومشاغباته خارج الملاعب.



وفي تصريحات للصحف في معسكر منتخب السامبا، الذي بدأ بالفعل الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق في 14 يونيو المقبل بالبرازيل، اتفق كل من حارس المرمى إيدرسون والمهاجم ريتشارليسون، على أن نيمار لاعب لا يمكن التشكيك فيه.



وقال الحارس، الذي توج بالدوري الإنجليزي مع فريقه، إن نيمار هو "أفضل لاعب في البرازيل"، مؤكدًا أن هذا "أمر لا يمكن إنكاره".



وأضاف: "بما أنه الأفضل فمن الطبيعي أن يكون معنا.. هو أيضًا قائد، ويشارك مع المنتخب منذ زمن طويل".



أما ريتشارليسون، الذي سبق له اللعب إلى جانب نيمار في سان جيرمان، فأكد أن "اللعب مع نيمار مختلف. بيننا توافق جيدا في المنتخب وكلنا نعلم مدى السعادة التي نشعر بها حين نلعب إلى جانبه.. ووجوده معنا في الفريق أمر مهم جدًا".



وفيما يتعلق باستمرار نيمار كقائد للمنتخب من عدمه، اعتبر ريتشارليسون أن هذا القرار يخص مدرب الفريق الوطني أدينور ليوناردو باتشي "تيتي".



وكان المدرب البرازيلي صرح في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، حين أعلن عن القائمة التي ستشارك في كوبا أمريكا، أنه سيتحدث مع نيمار، ليقرر ما إذا كان سيفرض عليه عقوبة ما بسبب سلوكياته خارج الملاعب عقب اعتدائه على مشجع لفريقه.