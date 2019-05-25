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السبت 25/مايو/2019 - 04:53 ص

بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة

وائل جسار ومحمد
وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
حسين الجندي
dostor.org/2642326

أحيا النجم اللبناني وائل جسار، مساء أمس الجمعة، حفل خمية "ستون ريزيدنس" بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير. 

وحضر "جسار" بصحبة مدير أعماله عبده ومنظمة الحفل نرمين سيف الدين "أبروش" وصعد على خشبة المسرح، مرددًا لأغنية "بحبك يا مصر"  وسط عاصفة من التصفيق  وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم، مؤكدًا على حبه لمصر وقربها من قلبه.

وحضر الحفل من نجوم الفن خالد الصاوي وحرمه وسناء يوسف، ونجوى فؤاد، وتامر عبدالمنعم، ومحمد الشقنقيري وحرمه، وميرنا وليد وزوجها، ومنى ممدوح، وكابتن سيد معوض، والإعلامية شيماء السباعي، ومن نجوم كرة القدم سيد معوض ومحمد شوقي ومحمد فاروق وتامر بيجاتو، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها "غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو، بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة" وغيرها ممن أشعلت أجواء المكان حتى قرب مدفع الإمساك. 

وأحيا أولى فقرات الحفل النجم محمد عدوية الذي قدم عدد كبير من أغانيه المميزة، بالإضافة إلى أغاني والده الفنان الكبير أحمد عدوية ونالت إعجاب الجميع. 

بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
بالصور.. وائل جسار ومحمد عدوية يشعلان حفل القاهرة الجديدة
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