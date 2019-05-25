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السبت 25/مايو/2019 - 12:09 ص

ميسي لا يزال يتعافى من الهزيمة أمام ليفربول ويدافع عن فالفيردي

ميسي لا يزال يتعافى
وكالات
dostor.org/2642245

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجمعة دعمه لإرنستو فالفيردي مدرب فريقه برشلونة الإسباني، مؤكدا أنه لا يزال يتعافى من آثار الخسارة القاسية والخروج المفاجئ أمام ليفربول الإنكليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
واحتفظ برشلونة هذا الموسم بلقبه بطلا للدوري الإسباني، وسيكون السبت أمام فرصة لتحقيق الثنائية المحلية بحال التغلب على فالنسيا في نهائي مسابقة كأس الملك. لكن الفريق الكاتالوني عانى من خيبة كبيرة في المسابقة القارية، إذ تقدم ذهابا على أرضه 3- صفر في الدور نصف النهائي، لكنه خرج من المنافسة لخسارته إيابا في إنكلترا برباعية نظيفة.
وأثار الخروج الأوروبي تساؤلات حول مستقبل فالفيردي، لاسيما في ظل تصريحات أولية لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ألمح فيها إلى أن مستقبل المدرب ليس مضمونا، قبل أن يؤكد أن فالفيردي الذي سيتم موسمه الثاني مع الفريق، يحظى "بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة".
وفي مؤتمر صحافي عشية نهائي الكأس، أبدى قائد برشلونة أفضل لاعب في العالم خمس مرات دعمه لفالفيردي بقوله "أعتقد بصراحة أن المدرب قام بعمل مثير للإعجاب".
وأضاف "أعتقد أنه عمليًا لا يمكن لومه على الخسارة أمام ليفربول، نحن (اللاعبون) نتحمل المسئولية، نحن الذين يجب أن نلام على المباراة. يمكن للأمر أن يحصل مرة، لكن أن يحصل لعامين تواليا هو أمر لا يغتفر".

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