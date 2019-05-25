حظك اليوم.. برج الأسد السبت 25 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: عليك تكريس المزيد من الوقت لإرضاء الزملاء أو لمساعدتهم في حلّ المشاكل ودعمهم والدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.



عاطفيًا: يمكن أن تتحسن الروابط العاطفية شرط الاهتمام بالمتطلبات الطارئة وجعل الطرف الآخر يشعر بالأمان بقربك.



صحيًا: حاول أن تستريح في الأيام الصعبة واحرص على نوعية غذائك الروحي والجسدي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

